Marmaray demiryolu hattı, Siemens Mobility teknolojisi ile hizmete girdi

Türkiye’nin iddialı demiryolu yatırım planının ayaklarından biri olan Marmaray projesi, Siemens Mobility teknolojisi ile hizmete girdi. Proje kapsamında Sinyalizasyon ve Kontrol, Haberleşme ve SCADA sistemlerinin yanı sıra CBTC ve ERTMS teknolojisi yer alıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Asya-Avrupa koridorunu bağlamak üzere bir girişim olan Marmaray projesinin ana aşaması için gelir işletmesine başlamış bulunuyor. Bu hattı inşa eden ortak girişim içerisinde bulunan Siemens Mobility, Sinyalizasyon ve Kontrol sisteminin ve Haberleşme sistemlerinin yanı sıra SCADA sistemini tesis etti ve devreye aldı. Toplam uzunluğu 76 kilometre olan hat İstanbul büyükşehir bölgesi için karma bir banliyö, şehirlerarası ve yük hizmeti sağlamanın yanı sıra Ankara-İstanbul yüksek hızlı koridoruna Gebze-Halkalı kesiminin entegrasyonunu da sağlayarak, bir kıtadan diğer kıtaya geçişler için daha yüksek kullanımı sunuyor. Yolcu yoğunluğunun en üst seviyede olduğu saatlerde iki dakikalık bir aralıkla saatte 75 binden fazla yolcu, seyahatini daha etkin gerçekleştiriyor.

"YOĞUN BİR KITA KORİDORUNDA VERİMLİLİĞİ ARTTIRIYOR"

Siemens Mobility CEO’su Michael Peter konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Marmaray projesi, Türkiye’nin sadece ulaşımın kent üzerindeki çevresel etkisini azaltmakla ve yaşam kalitesini iyileştirmekle kalmayan, aynı zamanda iki kıtayı birbirine daha iyi bağlayarak en iyi kullanımını garanti eden akıllı altyapıya olan bağlılığına işaret ediyor. Siemens Mobility, yoğun bir kıta koridorunda verimliliği artırıyor ve bekleme süresini asgari düzeye indiriyor” ifadelerini kullandı.

SİEMENS MOBİLİTY’DEN ÇÖZÜMLER

Teknolojik açıdan benzersiz olan hat hem ERTMS (Avrupa Demiryolu Trafik Yönetim Sistemi) hem de CBTC (Haberleşme Tabanlı Tren Kontrol Sistemi) sistemleri ile donatılmış durumda. Siemens Mobility tarafından sağlanan çözüm, Türkiye Ankara-Konya Yüksek Hızlı hattında halihazırda hizmet vermekte olan ERTMS FUTUR teknolojisini ve Singapur’daki Downtown Line metrolarında hizmet vermekte olan Trainguard sistemini içeriyor.

Siemens Mobility Türkiye’de halihazırda Bandırma-Manisa hattında, Samsun-Kalın, Konya-Karaman-Ulukışla hattında, Ankara-Konya hattının hız yükseltme çalışmalarında ve son olarak Yerköy-Sivas’ta sinyalizasyon projeleri gerçekleştirmekte; bunlara ilaveten Tekirdağ-Muratlı hattı için hat serbestliği algılama sistemleri teknik çözümünde iş birliğinde bulunmaktadır.