Marmaray Bakırköy-Yeni Mahalle durakları arasında seferler aksadı

MARMARAY Bakırköy ve Yeni Mahalle durakları arasındaki elektrik kablolarında çıkan yangın nedeniyle seferler iki durak arasında 15 dakika yapılamadı. Diğer duraklardaki seferlerde aksama yaşanmazken ekiplerin kablolardaki yangına müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Seferler normale döndü.