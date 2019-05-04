Marmara ve Ege'ye toz taşınımı uyarısı

İstanbul - METEOROLOJİ, Marmara ve Ege için toz taşınımı uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Marmara ve Ege'de, bu gece saatlerinden sonra Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.