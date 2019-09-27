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Marmara Ereğlisi'nde eğitime 1 gün ara

İSTANBUL Silivri merkezli dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde bugün için eğitime ara verildi. Marmara Ereğlisi'nde eğitime bugün için ara verilmesi kararı, Milli Eğitim...

GENEL 27.09.2019, 10:13
Marmara Ereğlisi'nde eğitime 1 gün ara
İSTANBUL Silivri merkezli dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde bugün için eğitime ara verildi.
Marmara Ereğlisi'nde eğitime bugün için ara verilmesi kararı, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alırken, velilere de cep telefonu mesajıyla duyuruldu. Açıklamada, "İlçemizde meydana gelen deprem dolayısıyla İlçe Kaymakamlığımızca 27.09.2019 Cuma günü okullarımız bir gün süreyle tatil edilmiştir. Tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize geçmiş olsun dileklerimizle duyurulur" denildi.

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