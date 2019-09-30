Marmara Ereğlisi'nde depremde hasar gören okulun öğrencileri nakledildi

İSTANBUL Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde hasar gören Nizamettin Demirdöven İlkokulu'ndaki öğrenciler başka okullara nakledildi. Daha önce 'çürük' raporu verilen ve son depremde hasar gören kaymakamlık binasının da taşınması için karar alındı.



Silivri açıklarında geçen perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme İstanbul'dan sonra en yakın bölge olan Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki Nizamettin Demirdöven İlkokulu'nun kirişlerinde ağır hasar meydana geldi. Okulda yapılan incelemenin ardından öğrencilerin başka okula nakledilmesi kararı alındı. İlkokulda eğitim gören 524 öğrenci, bugün ikili eğitime geçilen Belediye Ortaokulu'na nakledildi.



Bugün eğitime kapatılan ve duvarlarında derin çatlaklar bulunan Nizamettin Demirdiven İlkokulu'na giden veliler, çocuklarının sınıflarında kalan eşyalarını aldı. Öğleden sonra Belediye Ortaokulu'nda derslerine başlayan öğrencilerin oldukça heyecanlı oldukları görüldü. Okul Müdürü Kadriye Tokbay, derslere girmeden önce okul bahçesinde yeni öğrencilere 'hoş geldiniz' konuşması yaptı. Tokbay, "Bunu da atlatacağız, yeni bir okuldayız. Birinci sınıfından son sınıfına kadar öğrenci ve öğretmenleri ile birlikte çok güçlü bir aileyiz. Yaşamış olduğumuz bu talihsiz olaydan, en kolay şekilde, en sağlıklı şekilde birlikte yüzeye çıkacağız" dedi. Okul müdürünün konuşması veliler tarafından uzun süre alkışlandı. Öğrenciler daha sonra yeni sınıflarına girerek ders başı yaptı.



Boşaltılan Nizamettin Demirdöven İlkokulu velilerinden Sercan Göre, çocuğunu yeni okulunun ilk gününde yalnız bırakmadığını söyledi. Göre, eski okul binasında depremin ardından derin çatlaklar oluştuğunu belirterek, "Ben de o okuldan mezun oldum. Aslında okul o kadar da eski bir okul değil. Kolonlarda çatlama oldu. Allah korudu çocuklarımızı daha büyük bir sarsıntı olsa çocuklarımızın canı tehlikeye girecekti. Bu durumdan memnunuz, en azından başka bir okul var burada. En azından çocuklarımız eğitimlerine dikkat edeceklerdir. En kısa sürede de yeni okulun yapılmasını istiyoruz" dedi.



KAYMAKAMLIK TAŞINMA KARARI ALINDI



Marmara Ereğlisi'nde daha önce 'çürük' raporu verilen kaymakamlık binasının giriş katında son depremin ardından çatlaklar meydana geldi. Marmara Ereğlisi Kaymakamı Sıdkı Zehin, bugün kurum müdürleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Kaymakamlık binasının Belediye Gençlik Merkezi binasına taşınma kararı alınan toplantının ardından Kaymakam Zehin, kurum müdürlerinden hazırlıklarını bu yönde yapmaları yönünde talimat verdiği öğrenildi. Kaymakam Zehin'in talimatının ardından, binanın taşınma işlemlerini başlandığı belirtildi.



VALİ İNCELEME YAPTI



Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Marmara Ereğlisi ilçesinde gelerek burada hasar gören Nizamettin Demirdöven ilkokulu ile kaymakamlık binasında incelemeler yaptı.

