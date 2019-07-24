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Marmara Denizi'ne dalan polisler, trol buldu

TEKİRDAĞ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, Marmara Denizi'nde yaptıkları eğitim dalışında su altına gizlenmiş trol ağları buldu.  Tekirdağ l Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği...

Marmara Denizi'ne dalan polisler, trol buldu
TEKİRDAĞ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, Marmara Denizi'nde yaptıkları eğitim dalışında su altına gizlenmiş trol ağları buldu. 
Tekirdağ l Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinin Kumbağ Mahallesi açıklarında eğitim dalışı gerçekleştirdi. Dalgıç polisler, eğitim sırasında 10 metre derinliğe gizlenmiş trol kapısı ve ağı buldu. Bulunan ağlar ve trol kapısı, parçalanarak imha edildi.
Sualtı Grup Amirliği ekipleri, yavru balık avının en önemli sorumlularından olan ve deniz canlılarının neslini tükettiği için Marmara Denizi'nde yasak olan trol avcılığıyla mücadeleyi aralıksız devam ettiriyor.
Deniz altındaki trol ağları bulunması dalgıç polisler tarafından kamerayla kayıt altına alındı.

FOTOĞRAFLI


 

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