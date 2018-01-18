Marmara Denizi'nde ulaşıma fırtına engeli

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, ()- TEKİRDAĞ'da hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle deniz ulaşımı olumsuz etkilenirken, Marmara Denizi'nde gemiler demir attı. Adalara yapılan feribot seferlerinde de aksamalar görüldü.

Marmara Denizi'nde dün gece başlayan ve hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle seyre devam edemeyen yerli ve yabancı 15 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi. Balıkçılar da tekneleriyle balıkçı barınaklarına sığındı.

Tekirdağ'dan Marmara Adası, Karabiga, Saraylar ve Erdek'e yapılan arabalı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeni ile aksadı. Babaros Limanı'nda Karabiga ve Erdek'e gitmek için limana gelen canlı küçükbaş hayvan yüklü kamyonlar liman girişinde seferlerin başlamasını bekledi.

Şiddetli fırtına nedeniyle, merkez Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi Gülbahçe Sokak'ta park halindeki 34 EJ 407 plakalı kamyonetin üzerine 4 katlı apartmanın dış cephesinden kopan beton parçaları düştü. Kamyonetin camı kırılırken olay yerine çağrılan polis ekipleri güvenlik önemleri aldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olası bir kaza olmaması için binada kalan beton parçalarını temizledi. Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın gün boyu devam edeceğini ve denize çıkacakları dikkatli olmaları konusunda uyardı.



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