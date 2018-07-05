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Marmara Denizi'nde gemi kazası//Ek Fotoğraflar

Soner HASIRCIOĞLU-Alper KORKMAZ / İstanbul,() MARMARA Denizi'nde Sivriada açıklarında bir tanker ile kuruyük gemisiyle çarpıştı. Kaza bölgesine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler gönderildi. Ölen ve yaralanın olmadığı...

Marmara Denizi'nde gemi kazası//Ek Fotoğraflar

Soner HASIRCIOĞLU-Alper KORKMAZ / İstanbul,() MARMARA Denizi'nde Sivriada açıklarında bir tanker ile kuruyük gemisiyle çarpıştı. Kaza bölgesine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler gönderildi. Ölen ve yaralanın olmadığı kazada gemilerde batma tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 
Sivriada açıklarındaki kazaya karışan gemilerin adlarının ERSOYLAR 1 isimli 978 GRT'luk 90 metre boyunda kuruyük gemisi ile GAMMAGAS isimli LPG tankeri olduğu belirtildi. GAMMAGAS isimli LPG tankeri kazanın ardından Küçükçekmece açıklarına çekildi. Gemi burada bekleyişini sürdürüyor. 

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Bu arada İstanbul Valiliği'nce kazaya ilişkin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu gece Sivriada açıklarında meydana gelen gemi kazasında ölü ve yaralı olmayıp herhangi bir çevre kirliliği ve batma riski de bulunmamaktadır. Kazaya karışan gemiler romörkorler eşliğinde demirleme yerine çekilmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi. 

(FOTOĞRAFLI)

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