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Marmara Denizi'nde 3 metrelik köpek balığı yakalandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),() -TEKİRDAĞ'da Marmara Denizi'ne açılan balıkçılar, 3 metre uzunluğunda, 150 kilo ağırlığında camgöz cinsi köpek balığı yakaladı. Balıkçı tezgahında sergilenen köpek balığı vatandaşların yoğun...

Marmara Denizi'nde 3 metrelik köpek balığı yakalandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),() -TEKİRDAĞ'da Marmara Denizi'ne açılan balıkçılar, 3 metre uzunluğunda, 150 kilo ağırlığında camgöz cinsi köpek balığı yakaladı. Balıkçı tezgahında sergilenen köpek balığı vatandaşların yoğun ilgisini çekti.
Çorlu'da 15 yıldır balıkçılık yapan 28 yaşındaki Kıvanç Batur, arkadaşıyla birlikte dün gece balık avlanmak için Tekirdağ'dan Marmara Denizi'ne açıldı. Balıkçıların ağlarına köpek balığı takıldı. Balıkçı Kıvanç Batur, "Arkadaşlarla birlikte balık için denize açıldık. Bu köpek balığı ağlarımıza takıldı. 3 metre boyunda 150 kilo ağırlığında. Şu anda tezgahımızda sergiliyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi var. Herkes gelip fotoğraf çektiriyor. Satılık mı diye soran çok. Almak isteyenlere kilosu 20 liradan satacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI

 

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