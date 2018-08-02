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Marmara'da son 13 yılın yağış rekoru

Haber: İlknur SARGUT - İstanbul - MARMARA Bölgesi son 13 yılın en yağışlı Temmuz ayını geçirdi. Marmara bölgesinde geçtiğimiz ay sel baskınları yaşandı, duvarlar yıkıldı, araçlar mahsur kaldı. Çorlu'daki tren kazasının da aşırı...

Marmara'da son 13 yılın yağış rekoru

Haber: İlknur SARGUT - İstanbul - MARMARA Bölgesi son 13 yılın en yağışlı Temmuz ayını geçirdi.
Marmara bölgesinde geçtiğimiz ay sel baskınları yaşandı, duvarlar yıkıldı, araçlar mahsur kaldı. Çorlu'daki tren kazasının da aşırı yağış nedeniyle kaynaklandığı belirtildi. Meteoroloji verilerine göre, Marmara'da bu yıl temmuz ayında son 13 yılın yağış rekoru kırıldı. Geçen ay düşen yağış miktarı son 40 yıl içinde Temmuz'da en fazla yağışın düştüğü 3'üncü ay olarak da kayıtlara geçti.

SON 13 YILIN REKORU
Marmara bölgesi Temmuz ayında şiddetli yağış ve doluyla uğraştı. Aniden başlayan yağmur ve doluyla bir çok yeri su bastı araçlar mahsur kaldı. İstanbul'da yağmur nedeniyle  istinat duvarlarında çökmeler meydana geldi.  Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 2018 yılı Temmuz ayında Marmara Bölgesinin yağış ortalaması 48,7 kg olarak hesaplandı. Bu rakam son 13 yılın fazla yağış alan Temmuz ayı olarak kayıtlara geçti. En son 2005 yılında ortalama 51 kg ile Temmuz ayı yağış rekoru kırılmıştı.
40 yıllık verilere bakıldığında ise bu yılın Temmuz ayı en fazla yağışlı 3'üncü Temmuz ayı oldu.

YÜZDE 100'DEN FAZLA ARTIŞ
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Marmara'da 40 yıllık ortalama yağışın 23.3 kg olduğu belirtilirken bu yılın temmuz ayında bu oran yüzde 100'den fazla artışla 48,7 kg olduğu kaydedildi.
Önümüzdeki ay için yapılan değerlendirmede ise hava sıcaklığının İç Anadolu ile Orta Karadeniz'de mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Yağışın, Doğu Karadeniz'de mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.

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