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Marmara'da kuvvetli fırtına uyarısı
METEOROLOJİ gece saatlerinden salı sabah saatleri arasında Marmara'da fırtına beklendiğini duyurdu. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde kuvvetli...
GENEL 29.12.2019, 14:21
METEOROLOJİ gece saatlerinden salı sabah saatleri arasında Marmara'da fırtına beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Marmara Bölgesi'nde bu gece saatlerinden itibaren Salı sabah saatlerine kadar kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden fırtına yer yer kuvvetli fırtına (70-100 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Marmara Bölgesi'nde bu gece saatlerinden itibaren Salı sabah saatlerine kadar kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden fırtına yer yer kuvvetli fırtına (70-100 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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