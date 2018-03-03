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Marmara'da Fırtına: Üsküdar-Eminönü Vapur seferi iptal edildi

Cengiz ÇOBAN / İstanbul, () - MARMARA  Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Üsküdar-Eminönü vapur seferleri  karşılıklı olarak iptal edildi. İskeleye gelenler, görevliler tarafından ve anonslar yapılarak uyarıldı. Üsküdar sahilde yürüyüş...

Marmara'da Fırtına: Üsküdar-Eminönü Vapur seferi iptal edildi

Cengiz ÇOBAN / İstanbul, () - MARMARA  Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Üsküdar-Eminönü vapur seferleri  karşılıklı olarak iptal edildi. İskeleye gelenler, görevliler tarafından ve anonslar yapılarak uyarıldı. Üsküdar sahilde yürüyüş yapanlar ise fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Denizde oluşan dalgalar kıyıyı vurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün yaptığı uyarıda, "Marmara denizinde rüzgarın günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor" demişti. Bugün ise şiddetli yağış uyarısı var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugün İstanbul'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, il genelinde yer yer kuvvetli (20-40 Kg/m2) olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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