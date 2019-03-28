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Marmara Bilişim Zirvesi’nde genç girişimciler bir araya geldi

İSTANBUL, () -  Marmara Bilişim Zirvesi, Nişantaşı Üniversitesi'nde katılımcılarıyla bir araya geldi. Zirve, NishNova Kuluçka Merkezi’nin genç girişimlerinden ‘Aytunga’ ve Nişantaşı Üniversitesi iş birliği ile hazırlandı. İlki...

Marmara Bilişim Zirvesi’nde genç girişimciler bir araya geldi

İSTANBUL, () -  Marmara Bilişim Zirvesi, Nişantaşı Üniversitesi'nde katılımcılarıyla bir araya geldi. Zirve, NishNova Kuluçka Merkezi’nin genç girişimlerinden ‘Aytunga’ ve Nişantaşı Üniversitesi iş birliği ile hazırlandı.

İlki düzenlenen organizasyon; Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, NishNova İnovasyon Merkezi Yöneticisi Doç.Dr. Zeynep Birsu Çinçin, Aytunga Kurucu Ortağı Kani Fatih Turhan, Turkcell Dijital İletişim Müdürü & Reklamcılık Servisleri Direktörü Burak Akıncı, Hepsiburada Satış Geliştirme Müdürü Ziya Kızıltan, Microsoft İş Geliştirme Müdürü Onur Kemal Koç, Gazeteci-Yazar Dr. Fatoş Karahasan, Hasan Yalçın, dijital marka iletişim danışmanı Funda Güleç, Webtures’ın CEO’su Kaan Gülten, Hamza Şamlıoğlu, Muharrem Taç ve Umut Erkal katılımı ile gerçekleşti.

‘Sektör’ ve ‘üniversite’ iş birliği ile hazırlanan zirvede konuşmacılar,'Dijitalleşme', 'IOT & Yapay Zeka' çatı başlıkları altında tecrübe ve deneyimlerini paylaştı.

TEB katkılarıyla blockchain ve  kodlama eğitimi, Gamelab İstanbul ile oyun programlama atölyesi ve 3d Market Makerlab ile temel seviye arduino ve 3d tasarım eğitimi zirvenin sürprizleri arasındayken, League Factory çatısında gerçekleşen e-spor turnuvası ile son buldu.

 

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