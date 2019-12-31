Marmara Adası'na elektrik verilemiyor, ekipler tamir için yola çıktı (2)
ADADA JENERATÖRLER KURULUYOR Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ekipleri, Erdek Limanı'ndan bindikleri feribotla Marmara Adası'na ulaştı. Adaya TIR'larla getirilen 5 jeneratörün kurulumuna başlandı. Bölgede jeneratörler kademeli...
ADADA JENERATÖRLER KURULUYOR
Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ekipleri, Erdek Limanı'ndan bindikleri feribotla Marmara Adası'na ulaştı. Adaya TIR'larla getirilen 5 jeneratörün kurulumuna başlandı. Bölgede jeneratörler kademeli olarak çalışmaya başladığında, ada geneline elektrik verilmiş olacağı belirtildi.
Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Talihsiz kaza geçirdik fakat çok şükür, kısa zamanda bu yarayı sarmak için uğraşıyoruz. Şu an adamıza gelen 5 büyük jeneratörümüz yani adayı besleyecek kadar jeneratör var. Trafo merkezinde bunların bağlantısı yapılıyor. İlk aşamada yerin altından gelen, kesik olan kabloların testleri yapılıyor. Ekip burada; fakat maalesef hava çok sert. İlk aşamada jeneratörle bütün adayı besleyeceğiz. Bütün teknik ekip burada. Gelen arkadaşlarımız adamızdaki güce göre jeneratör getirmişler. Yeni yıla, gelen arkadaşlarla birlikte adamızda hep birlikte aydınlık içinde, elektrik kesilmeden gireceğiz" dedi.
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