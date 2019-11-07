Marketteki cep telefonu hırsızlığı kamarada

ANKARA'da, bir market zincirinin şubesinden 2 bin 500 TL değerindeki cep telefonunu çalan M.M., polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan M.M., tutuklanırken, olay anı ise anbean marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.



Olay, 1 Kasım günü öğlen saatlerinde, bir market zincirinin Altındağ ilçesi Rüzgarlı Caddesi'ndeki şubesinde meydana geldi. Markete giren M.M., iddiaya göre elektronik eşya reyonuna gidip, bir süre burada oyalandı. Daha sonra bir aletle cep telefonlarının olduğu dolabı açan M.M., alarmı etkisiz hale getirdi. 2 bin 500 TL değerindeki cep telefonunu alan M.M. daha sonra kasa yanındaki sakızlardan alıp, parasını ödedikten sonra marketten çıktı.



O ANLAR KAMERADA



Bir süre sonra güvelik kamerası görüntülerini izleyen işletmeci, M.M.'nin hırsızlık yaptığını fark etti. Durumu polise bildiren, iş yeri sahibi, konuyla ilgili şikayetçi oldu. Markete gelen İl Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlattı.



TUTUKLANDI



Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüpheli M.M.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmada M.M.'nin adresi belirlendi. Adrese operasyon düzenleyen Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ulus ve Kızılay Meydanı'nda görev yapan Güven Timleri, M.M.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden M.M., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Görüntü dökümü:

- Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri

- Şüphelinin emniyetten çıkarılması

- Genel detay

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA-