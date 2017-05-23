Markete giren çakal böyle görüntülendi

BURSA'nın Mudanya İlçesi'nde, aç kalan çakal, müşterilerin bulunduğu sırada markete girdi. Reyonlarda dolaşan ve kasanın üzerine çıkan çakal daha sonra müşterilerin şaşkın bakışları arasında marketten ayrıldı. Çakalın markette dolaşması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Mudanya'da 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Oğuzhan Akay’a ait markete 12 Mayıs Cuma günü sabahın erken saatlerinde aç kalan bir çakal girdi. Reyonlarda müşterilerin arasında dolaşan çakal, kasanın üzerine de çıktıktan sonra yiyecek bir şey bulamayınca marketten ayrıldı. Market sahibi Oğuzhan Akay, "Sabah ben markette yoktum. çalışanların bulunuyordu. Çakal gelip markette gezmiş. Kasanı üzerine de çıkıp bazı eşyaları devirdikten sonra kaçmış” dedi. Çakalın markete girişinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendiğini söyleyen Akay, "Normal şartlarda doğal ortamlarında gördüğümüz çakal ilçe merkezine inip markete girince gözlerimize inanamadık" dedi.



FOTOĞRAFLI