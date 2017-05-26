Marketçi cinayetinde 13 yıl sonra 3 gözaltı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesinde, 34 yaşındaki market işletmecisi Hasan Sevinç'in otomobilinde nikahına 6 gün kala tabancayla öldürülmesiyle ilgili yeniden açılan soruşturma kapsamında 13 yıl sonra tespit edilen 4 şüpheliden 3'ü jandarma tarafından oluşturulan özel ekip tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Diğer şüphelinin ise halen arandığı bildirildi.2004 yılında işlenen ve kayıtlara faili meçhul olarak geçen market işletmecesi Hasan Sevinç cinayetı, Jandarmanın kurduğu özel bir ekip tarafından 13 yıl aradan sonra aydınlatıldı.Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi'ne bağlı Nusratlı Köyü'nde 2 Eylül 2004 tarihinde, jandarmaya otomobilde bir kişinin hareketsiz olarak yattığı ihbarı geldi. Bunun üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, otomobilde, o dönemde 34 yaşında olan Hasan Sevinç'in cesedi ile karşılaştı. Balıkesir'in Edremit İlçesi, Altınoluk Mahallesi'nde market işleten Sevinç'in nikahına 6 gün kala tabancayla tek el ateş edilip öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgil başlatılan soruşturmada jandarma, şüpheli veya şüphelilerle ilgili herhangi bir bilgi ya da delile ulaşılamadı. Bunun üzerine olay kayıtlara faili meçhul olarak geçti ve dosya kapatıldı.Olayın üzerinden bir süre geçtikten sonra ölen Hasan Sevinç'in ailesi Çanakkale il Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, olayın faili meçhul olarak kalmasından duydukları üzüntülerini bildirdi. Bunun üzerine Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, olayın yeniden araştırılması için talimat verdi. Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı da geçen yıl dosyayı yeniden açtı. Cinayetteki sır perdesini aydınlatmak için İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli jandarmalardan özel bir ekip oluşturuldu. Ekibe Ankara'dan gelen uzman bir ekip de katıldı. Savcılığın koordinesinde, derinleştirilerek sürdürülen soruşturmada elde edilen bulgular sonucunda olayla bağlantısı olabileceği düşünülen 4 kişinin kimlik bilgilerine ulaşıldı. Jandarma, şüphelilerden V.U., E.Ö. ve M.C.B'yi Ayvacık'ta yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin ise halen arandığı bildirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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