Market müşterilerine Çanakkale Gezisi sürprizi

Birinci Dünya Savaşı’nın en kanlı cephelerinden birisi olan ve tarihin akışını değiştiren Çanakkale Savaşı’nın yapıldığı bölgeyi gezen 100 kişilik grup, hayatlarının en anlamlı günlerinden birini yaşadı. Bölgede bulunan Namazgâh ve Mecidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Şehitlik Abidesi, Seyit Onbaşı, Alçıtepe Köyü, Bakkal Salim Müzesi, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı ve Aynalı Çarşı gibi tarihi yerleri ziyaret eden kafile, bu manevi atmosfer tattıklarını söyledi.
Çocukların da yer aldığı kafiledekiler, zaman zaman duygulu anlar yaşadı.
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