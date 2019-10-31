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Market arabasına havalı süspansiyon taktı

TOKAT'ta yaşayan ve oto aksesuarları ile uğraşan Engin Eroğlu (27), otomobillerde uygulanan havalı süspansiyon sistemini market arabasına monte etti. Eroğlu'nun, tamir işlerinde kullandığı aletleri taşıdığı havalı süspansiyon takılı...

GENEL 31.10.2019, 10:52
Market arabasına havalı süspansiyon taktı
TOKAT'ta yaşayan ve oto aksesuarları ile uğraşan Engin Eroğlu (27), otomobillerde uygulanan havalı süspansiyon sistemini market arabasına monte etti. Eroğlu'nun, tamir işlerinde kullandığı aletleri taşıdığı havalı süspansiyon takılı market arabası, görenlerin ilgisini çekiyor. 
Kentte 2 yıldır oto aksesuar işi yapan Engin Eroğlu, tamir aletlerini taşımak için market arabası aldı ancak arabayı daha kolay kullanılabilir hale getirmek için ilginç bir çalışma yapan Eroğlu, araçlarda kullanılan havalı süspansiyonu monte etti. Süspansiyon sistemi takılı market aracı görenlerin ilgisini çekti. 
Havalı süspansiyonu bütün araçlara uygulanabileceğini düşünerek market arabasına taktıklarını belirten Engin Eroğlu, "İşimiz kolaylaştıracak araçlarda sistemi uygulamayı düşündük. Kafamızda farklı şekilde tasarladığımız bir market aracımız vardı. Market aracında bu sistemi uyguladık. Binek araçlarda bu sistem bölgesel olarak bir hayli yaygınlaşmaya başladı. Biz de hem iş için kullanabileceğimiz hem de bu sistemi gösterebileceğimiz market arabasını yaptık. Bu market arabasında havalı sistemi uyguladık. Market arabasına aşırı yük koyduğumuzda bu sistem sayesinde sıkıntı olmuyor. Tamir aletlerimizi bu sayede rahat bir şekilde taşıyoruz" dedi. 
'GÖRENLER ŞAŞIRIYOR"
Farklı araçlarda bu sistemi kullanabileceklerini belirten Eroğlu şöyle konuştu:
"İlerleyen zamanlarda da bu market aracından hariç farklı araçlarda da örneğin bir bisiklette, motosiklette, traktörde havalı sistemi geliştirip yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Müşterilerimiz gördüğü zaman büyük ilgi gösteriyor. Özellikle market arabasına tepkiler olumlu oldu. Görenler şaşırdığı için kimisi oyuncak gibi görüyor. Biz de kendi işimizi kolaylaştırmak amacıyla bunu kullanıyoruz. İlerleyen zamanlarda daha da geliştirerek farklı şeylerde de kullanmayı tasarlıyoruz. Amacımız insanların hayatını kolaylaştırmak" diye konuştu.
'ÇOK İLGİNÇ BİR ÇALIŞMA'
Market arabasında havalı süspansiyon kullanıldığını gördüğünde çok şaşırdığını söyleyen müşterilerden Ahmet Selçuk, "Engin ustamızın yanına geldik. Araçlara takılan sistemi, ilginç bir şekilde marketlerde kullandığımız arabalara yapmış. Güzel bir çalışma olmuş" dedi.
Hürrem Erdem ise "Şunu herkes bilsin ki, bir mucit çıkarsa bizim Tokatlılardan çıkar. Ustamızın eline sağlık. Çok ilginç bir çalışma yapmış. Bunu da bir market arabası üzerinde denemiş" ifadelerini kullandı. 

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