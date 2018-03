Mardinli ortaokul öğrencisi Emine, 'sıra dışı okur' seçildi

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), () - MARDİN'in Midyat ilçesinde, ortaokul öğrencisi Emine Zehra Sonkaya (12), 1 yılda okuduğu 146 kitapla Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'nce Türkiye genelinde ‘sıra dışı okur’ seçildi.

Şehit Velit Bekdaş Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Emine Zehra Sonkaya, Midyat İlçe Halk Kütüphanesi'nden düzenli olarak kitap alıp, okuyor. Geçen yıl 146 kitap okuyan Sonkaya, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'nce Türkiye genelinde ‘sıra dışı okur’ seçildi. Mardin Kültür ve Turizm Müdürü Alaattin Aydın ve Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, ortaokul öğrencisi Sonkaya'yı ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi.

Sonkaya'nın, Türkiye genelinde kitap okuyanların dışında farklı bir iş yaptığını, kendisini bu nedenle ziyaret ettiklerini belirten Alaattin Aydın, "Bu kızımız, 1 senede 146 kitap okumuş. Kitap okumakla da kalmamış, arkadaşlarına da kitap okumaları için vermiş. Onları da kitap okumaları için teşvik etmiş ve kitabı kendisi için hayat modeli olarak seçmiş. Bu tür insanlarımızın çoğalmasını istiyoruz. Yaşamımız ve geleceğimiz için kitap her şeyden önce geliyor, her şeyden önce kitabın hayatımızda yer alması gerekiyor. Kitap, bize rehber olmalıdır. Kitap, bize rehber olursa insan yolunu kaybetmez. Rehberimiz kitap olursa yaşamımız güzel ve rahat geçer. Kitapsız bir insan gözleri olup, ama görmeyen kişi gibidir; çünkü kitap, bize aydınlığı gösteriyor" dedi.

Abdulkadir Altay ise "Kızımız, Halk Kütüphaneleri'nde 'sıra dışı' okurlar içerisinde kendini göstermiş, Türkiye'nin en etkin 4 okuyucusundan biri olarak tespit edildi. Kültür Bakanlığı'mız tarafından Ankara'ya davet edildi. Biz kızımızı hem tebrik etmek hem de okuma alışkanlığının yayılması noktasında öğrencimizi ön plana çıkarmak adına kendisini ziyaret ettik, kutladık" diye konuştu.

'HEDEFİM 500'E ULAŞMAK'

Emine Zehra Sonkaya da kitap okuma alışkanlığına ilişkin "Ablam, kitap okumayı çok seviyordu. Ben de kitap okumaya başladım. Bu şekilde kitap okuma sevgisini kazandım. Birinci olmamdan dolayı mutluyum. Kitap okumak, benim için çok büyük bir zevk. Kitap okurken, hayal gücümün geliştiğini hissediyorum; kelimeleri daha iyi kavrayıp, kendimi daha iyi açıklayabiliyorum. Kütüphaneyi keşfettim. Şu an 200'lerdeyim; hedefim, 500'e ulaşmak" dedi.

