Mardinli kadınlar öğrenirken, üretiyor

MARDİN Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Kadın Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Meslek Eğitim Merkezi'nde (MARMEK) açılan takı tasarım, zift çalışması, resim, müzik, ebru, ahşapçılık ve tekstil gibi kurslara katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Mardin'de ilk defa belediye bünyesinde açılan merkezde takı tasarımı, zift çalışması, resim, müzik, ebru, ahşapçılık, tekstil gibi kurslar yer alıyor. Kadınlardan gelen talepler doğrultusunda açılan kurslarda eğitim gören kadınlar, MARMEK bünyesinde kreşe çocuklarını bırakabiliyor. Kadınlar bir yandan kurs eğitimlerini alırken, bir yanda da çocuklarına açılan kreşlerde bakılıyor. Kadınlar, el emeği, göz nuru ile ürettikleri ürünlerini belediye tarafından açılan stantlarda satışa sunarak ev ekonomileri katkıda bulunuyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, MARMEK bünyesinde 47 bin kadına çeşitli mesleklerde eğitim vermeyi amaçladıklarını belirterek, "Mardin'in yaş ortalaması çok genç. Şehrin nüfusunun yarısı kadın. Bundan dolayı belediye olarak kadınların, gençlerin, öğrencilerin ve engellilerin ihtiyaçlarını karşılamaya önem veriyoruz. Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak Valiliğimizin koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte Büyükşehir Belediyesi bünyesinde mesleki eğitim merkezi açtık. Kurslarımız da başladı. Plakamız 47 olduğu için burada 47 bin kursiyerimize eğitim vermeyi amaçlıyoruz. Kadınlarımız burada kurslarına devam ederken çocukları da açtığımız kreşte emin ellerde eğitim alıyorlar. Hem kursiyerlerimiz rahat ediyor hem de çocukları. Burada kurslarını tamamlayan kursiyerlerimizin işe girme konusunda kendilerine yardımcı olacağız. MARMEK binalarımızı ve kurslarımızı da diğer ilçelerimize de yaygınlaştıracağız. Büyükşehir Belediyesi olarak inşallah bu şekilde eğitim öğretime de katkıda bulunacağız" dedi.

Kadınların kurslara isteyerek devam ettiğini ifade eden Usta Öğretici Yüksel Karademir de "Takı tasarım üzerine yöresel takılar üzerine eğitim veriyorum. Anahtarlık, küpe, fular, lavanta ve sabun keseleri gibi el ürünlerini yapıyoruz. Kursiyerlerimizin durumundan çok memnunum. Severek yaptıkları el sanatlarının sonucunu görünce çok memnun oluyorlar. Büyükşehir Belediyesi'nin bize sunduğu bu imkânlardan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kursiyerlerden İlknur Erokman ise evde boş zaman geçirmek yerine MARMEK'te meslek sahibi olduğunu belirterek, "Evde geçireceğimiz boş zamanlarımız yerine buraya gelip meslek sahibi oluyorum. Çocuğum ile birlikte geliyorum buraya. Ben burada meslek sahibi olurken oğlum kreşte ücretsiz şekilde bakılıyor. Bana ve oğluma bu imkânları sağlayan Mustafa Yaman ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



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