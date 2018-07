Mardinli Ebru Baybara Demir, yine dünyanın en iyi 10 şefinden biri

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, () - MARDİNLİ şef ve sosyal girişimci Ebru Baybara Demir, dünyanın en önemli mutfak kültürü yarışması 'Basque Culinary World Prize'da (Bask Dünya Aşçılık Ödülleri) 140 şef arasından ikinci kez finale kalarak, dünyanın en iyi 10 şefinden biri oldu. Baybara Demir, sonucu 28 Temmuz'da açıklanacak yarışmada birinci olması halinde, kazanacağı para ödülüyle Mardin'de istihdama ve zengin mutfak kültürünün kayıt altına alınmasına katkı sağlayacak 'Gastronomi Okulu'nun kurulması için kullanacağını söyledi.

Mardinli şef ve sosyal girişimci Ebru Baybara Demir, dünyanın en itibarlı mutfak kültürü yarışması 'Bask Dünya Aşçılık Ödülleri'nde, dünyaca ünlü 140 şef arasından ikinci kez ilk 10’a kalarak, finalist oldu. Türkiye’den ilk kez geçen yıl yine Ebru Baybara Demir'in finale kaldığı yarışmada, mutfak kültürü ile toplumsal fayda sağlayan şefler ödüllendiriliyor. 100 bin euroluk ödül ise şefin bizzat dahil olduğu sosyal sorumluluk projesinin hayata geçirilmesinde kullanılıyor. Ebru Baybara Demir, 'Bask Dünya Aşçılık Ödülleri’ne, eğitmen şefliğini yürüttüğü UNHCR ve Harran Kaymakamlığı tarafından aday gösterildi. Proje kapsamında, bölge kadınlarının ve Suriyeli mültecilerin daha insani koşullarda çalışabilmeleri ve hak ettikleri imkanlara kavuşabilmeleri için eğitimler verildi. Yarışmada birinciliği elde eden şef, 28 Temmuz günü İtalya'da açıklanacak.

İKİNCİ KEZ FİNALE KALAN İLK TÜRK ŞEF

Evli ve 3 çocuk sahibi Ebru Baybara Demir, uluslararası arenada, Türk mutfağı ile gastronomisinin adının geçmesini sağladığı için mutlu olduğunu söyledi. İkinci kez finale kalan ilk Türk şef olmaktan dolayı gurur duyduğunu belirten Demir, "İlk 10 şef arasında yer almak inanılmaz bir duygu. Tarif edilemez bir gurur bu. 'Basque Culinary World Prize' ödülüne ikinci kez aday gösterildim ve ikinci kez dünyanın ilk onunda olmaktan gurur duyuyorum. Geçen süreçte yanımda olan herkese ve muhteşem ekibime kalpten teşekkür ediyorum. En güzel, en tatlı yorgunluklar şimdi başlıyor. 24 Temmuz 2018 tarihinde birincilik ödülünün kazananı belli olacak. Her şey kadınlar için çocuklar için daha yaşanabilir Türkiye için ve Mardin’im için" dedi.

ÖDÜL GELİRSE GASTRONOMİ OKULU KURACAK

Ebru Baybara Demir, 100 bin euroluk ödülün sahibi olması halinde, yörede 'Gastronomi Okulu' kurarak, istihdama ve zengin mutfak kültürünün kayıt altına alınmasına katkı sağlamayı hedeflediğini vurguladı. Baybara Demir, şunları söyledi:

"Aciliyetine yürekten inandığım ve çözümüne katkı sunmak istediğim konular var: Bölgemizde işsizlik, TÜİK raporlarına göre yüzde 30 civarında. Bu soruna 100 bin kayıt dışı Suriyeli eklenince sorunun çözümü için ivedilikle çalışmak gerekiyor. Bölgenin dinamikleri içerisinde en önemli sorun, işsizlik ve belirsizlikten ötürü yaşanan göç. İkincisi kültür kaybı. Suriyeliler beraberinde getirdikleri kültürü aktaracak mecra bulamadıklarından bu zengin kültür zamanla yok olma tehlikesi içinde. Biz her iki halkın kültürel zenginliğini harmanlayıp, birbirlerine aktarmalarını sağlayarak, onların en iyi bildikleri yemek işini ekonomik anlamda ayakta durabilecekleri bir iş modeli haline getirmeyi istiyoruz. Bu nedenle bölgede bir 'Gastronomi Okulu' kurup, bunu profesyonel eğitimlerle desteklemeyi, insanları istihdama katmayı planlıyoruz. Yani eğer ödül bölgemize gelirse 'Gastronomi Okulu’nun finansmanı ve zengin mutfak kültürünün kayıt altına alınarak gelecek kuşaklara aktarılması sağlanacak."

Mardinli ve Şanlıurfalı kadınlar ile Suriyeli mülteci kadınların bu projeyle dünya çapında aşçı olabilme şansı yakaladığını kaydeden Ebru Baybara Demir, "Dünyanın önde gelen mutfak enstitüsü 'Basque Culinary Center’ın her sene mutfaktaki yeteneğini ve yaratıcılığını, toplum yararına sosyal sorumluluk projeleriyle birleştiren şefleri taçlandırdığı, dünyanın en prestijli şef yarışmalarından biri olan 'Bask Dünya Aşçılık Ödülleri’nde finale kalan ilk Türk şef olmanın gururunu yaşıyorum. Beni en çok mutlu eden, ödülün kendisinden çok, elimi uzatıp hayatlarına dokunmak ve değiştirmek için çabaladığım Mardinli, Urfalı ve Suriyeli mülteci kadınların bu proje sayesinde dünya çapında tanınma ve çabaları ile aşçılığı meslek edinebilmesi için destek alma şansına sahip olmaları" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI