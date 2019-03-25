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Mardin Valisi: Bu yıl 5 milyonun üzerinde turist bekliyoruz

MARDİN Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, kentte oluşan huzur ortamının ardından turist sayısında artış yaşandığını belirterek, "Otellerimiz dolu. 2019 yılı ise bizim hedefi daha büyütme yılımız. Şu an 5 milyonun üzerinde...

Mardin Valisi: Bu yıl 5 milyonun üzerinde turist bekliyoruz
MARDİN Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, kentte oluşan huzur ortamının ardından turist sayısında artış yaşandığını belirterek, "Otellerimiz dolu. 2019 yılı ise bizim hedefi daha büyütme yılımız. Şu an 5 milyonun üzerinde turist bekliyoruz. İnşallah bu hedef de tutacak" dedi.
Mardin’de, geçen yıl turizmde yakalanan ivmenin bu yıl da sürdürülmesi hedefleniyor. Vali ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, bu yıl 5 milyon turisti hedeflediklerini söyledi. Geçen yıl 3 milyon turist ağırladıklarını anlatan Vali Yaman, "Nevruzdan sonra Mezopotamya’da her yer yeşilleniyor. Bir bahar havası var şehrimizde. Yoğun bir turist yoğunluğu var. Otellerimiz dolu. 2018 yılında şehrimizde günübirliklerle birlikte 3 milyon turist ağırladık. 2019 yılı ise bizim hedefi daha büyütme yılımızdı. Şuan 5 milyonun üzerinde turist bekliyoruz. İnşallah bu hedef de tutacak. Huzur devam ettikçe inşallah bu böyle devam edecek. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak bu durumdan son derece mutluyum. Mart ve nisan aylarında bütün otellerin dolu olmasıyla Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak misafirhaneleri diğer gelen vatandaşlarımıza açıyoruz. Buradaki vatandaşlara da misafirlerin dışarıda kalmamaları adına evlerinde ağırlamaları tavsiyesinde bulunuyoruz. Gelen hiçbir misafirimizi geri döndürmeyeceğiz inşallah. Herkesi masal şehir Mardin’i görmeye davet ediyorum. Gerçekten görülmesi gereken bir şehir" dedi. Yaman, iş insanlarını kentte yatırım yapmaya davet ederek, gerekli kolaylığı göstereceklerini ifade etti.    

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