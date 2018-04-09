Mardin'e 48 yeni yolcu otobüsü alındı

Mehmet ALİ DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), ()- MARDİN Büyükşehir Belediyesi, merkez Artuklu ile Kızıltepe ilçeleri arasında sefer yapan yolcu otobüslerini yeniledi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Mardin'in en büyük problemleri arasında olan ulaşımdaki aksaklıklar üzerine harekete geçtiklerini ve 48 yeni otobüs aldıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, Mardin'in ulaşım sisteminde yaptığı değişim çalışmaları kapsamında, Kızıltepe ilçesi ile merkez Artuklu ilçesi arasında hizmet veren yolcu otobüslerini yeniledi. Bu kapsamda, yeni alınan 48 otobüs hizmete girdi. Otobüslerin hizmete girmesi nedeniyle tören düzenlendi. Törende, otobüsler ay-yıldız oluşturacak şekilde park edildi.

Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, şehir içi ulaşımın modern ve çağın gerekleri gözetilerek yenilendiğini söyledi. Yaman, "Mardinimizin en büyük problemleri arasında olan ulaşımdaki aksaklıklar yer alıyordu. Biz bu nedenle hemen harekete geçerek çalışmalara başladık. Önce şehrin master planını hazırladık. Daha sonra Mardin toplu ulaşım sistemini işler hale getirmeye başladık. İlk olarak Nusaybin ilçemizde çalışmalara hayat verdik. Burada otobüslerimizi yeniledik. İkinci durağımız ise Kızıltepe oldu. Bu konuda Kızıltepe ilçemizdeki otobüs esnafımız ve kooperatifimiz de desteklerini esirgemediler" dedi.

'MARDİN DEĞİŞİMİYLE ÖRNEK ALINAN BİR ŞEHİR'

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ahmet Odabaşı da 1 yıllık süre zarfında Mardin ve ilçelerinde akla hayale gelmeyecek güzel işlerin yapıldığını ifade ederek, "Valimizin önderliğinde belediyecilik anlamında şehrimiz önemli kazanımlar sağlıyor. Bunlardan birisi de ulaşım sistemi ile ilgili yapılan çalışmalardır. İlçemizde, 1 no'lu Kooperatife ait 100 adet faal olan minibüs ve 15 no'lu Kooperatife ait faal olmayan 52 adet minibüs birleştirildi ve toplam 48 adet otobüs haline getirildi. Toplu ulaşım sistemi yeni araçlar ile daha aktif hale gelmiş olacaktır. Kısa zaman sonra elektronik bilet sistemi ile çalışmalar daha da güzelleşmiş olacaktır" diye konuştu.



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