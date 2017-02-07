Mardin'deki hayvan barınağının eksiklikleri giderildi

MARDİN Büyükşehir Belediyesi hayvanların etkili olan soğuk havadan etkilenmemesi için hayvan barınağını baştan başa yeniledi. Bölmelere ısıtıcı sistemi takılırken, elektrik altyapısı için de 50 kilowatt olan elektrik enerji trafosu 160 kilowata çıkarıldı. Elektrik kesintilerine karşı da barınağa jeneratör alındı. Barınaktaki hayvanlar artık elektrikli ısıtıcılarla ısınmaya başlandı.Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Mardin Kapalı Cezaevi yakınlarındaki Eryeri Köyü yolu üzerinde bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan kafeslere elektrikli ısıtıcılar takıldı. Barınaktaki hayvanlar artık soğuk kış günlerinde elektrikli ısıtıcılarla ısınacak.Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışma ile sokak hayvanlarının geçici süre misafir edildiği bakım evinde bulunan tüm kafeslere elektrikli ısıtıcılar takıldı. Yapılan çalışma ile geçici bakımevinde sokak hayvanları için gerekli tüm şartlar sağlanıyor. Yapılan çalışma özellikle yeni doğum yapmış olan ve vücut ısısını kaybeden ve bunu kazanması gereken sokak hayvanlarına yardımcı oluyor.Merkez Artuklu İlçesi'ne bağlı Eryeri Mahallesi'nde bulunan Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne ait 200 kapasiteli olmasına rağmen 400'e yakın hayvanın kaldığı hayvan barınağı, yenilendi. Şehir merkezine 10 kilometre uzaklıktaki barınağın yolu Büyükşehir Belediyesi'nce asfaltlanırken, barınağa yeni su hidroforu takıldı. Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı ve aynı zamanda Halk Sağlığı İl Müdürü olan Dr. Saffet Yavuz, hayvan barınma merkezini basın mensuplarıyla birlikte gezerek, buradaki görevlilerden bilgi aldı. Barınağın 5 yıl önce yapıldığını birçok eksikliği kısa sürede giderdiklerini anlatan Dr. Yavuz, barınağı kampus haline dönüştürdüklerini söyledi. Hasta hayvanların tedavileri için her tür tıbbi cihazın bulunduğunu anlatan Dr. Yavuz, hasta hayvan taşıma ambulansına bile sahip olduklarını kaydetti. Hayvan barınağında 2 veteriner doktor, 2 veteriner sağlık teknisyeni ve hemşirelerin görev yaptığını ifade eden Dr. Yavuz, şöyl dedi:"Daha önceleri ışıklandırması bile olmayan hayvan barınma kampusunde, şimdi ışıl ışıl aydınlatılmış ve özellikle yiyebilecekleri mamalar en temiz ve en modern kaplarla veriliyor. Günde yaklaşık 100 kilo mamanın tüketildiği barınakta, beslenme konusunda Mehmetçiğin de büyük desteğini görmekteyiz. Sayın valimizin talimatı ile hayvan barınma yeri olarak bilinen bu kampın, birçok eksiklikleri giderilerek, modern bir hayvan hastanesi teşekkül edilerek, hayvanların her türlü ameliyatını artık yapabiliyoruz. Büyükşehir belediyesi olarak aynı zamanda barınağa getirilen sokak hayvanlarının sağlık bakımları için de röntgen, ultrason, kan sayım, biyokimya, hastalık tanı kitleri, doz karma, bronchine, kuduz ve kedi karma aşıları alındı. Tadilata giren hayvan barınağında ayrıca kafeslere aydınlatma sistemleri kuruldu. Hayvan barınağı bölmelerine ısıtıcı sistemi giderilirken, 50 Kw olan elektrik enerji trafosu 160 kilowata çıkarılmanın yanında barınağa olası elektrik kesintilerine karşı jeneratör alındı."Barınakta trafik kazasında ayağı kırılan ve çocukların boynuna ip geçirmesiyle boynunda yara oluşan bir sokak köpeğini tedavi eden veteriner Vesile Bozdağ, barınakların hayvanlar için açık cezaevi konumunda olduğunu belirterek, tedavi ettikleri hayvanları daha sonra tekrar doğaya salıverdiklerini dile getirdi.

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