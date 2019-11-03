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Mardin'de yaya öncelikli noktalarda drone'lu denetim
Mardin'de jandarma tarafından trafikte yaya önceliği bulunan noktalar, drone ile denetlendi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, 'trafik güvenliğinin sağlanması' amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Yaya önceliği ile trafik...
GENEL 02.11.2019, 16:50
Mardin'de jandarma tarafından trafikte yaya önceliği bulunan noktalar, drone ile denetlendi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, 'trafik güvenliğinin sağlanması' amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Yaya önceliği ile trafik güvenliği kapsamında radarlı denetimleri arttıran jandarma, drone da kullanıyor. Jandarma ekipleri, son olarak yaya önceliği bulunan noktalarda drone'lu denetim yaparak, kurallara uymayan sürücülere ceza yazdı.
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