Mardin'de yağmur, su baskınlarına neden oldu

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, () - MARDİN merkez Artuklu İlçesi'nde etkili olan yağmur nedeniyle Gökçek Beldesi ile bazı köylerde, 100'e yakın ev ve işyerini su bastı.

Mardin'de gündüz saatlerinde etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur ile birlikte merkez Artuklu İlçesi'ne bağlı Gökçe Beldesi ile bazı köylerde 100'e yakın ev ve işyerini su bastı, park halindeki araçlar su altında kaldı. Su baskını nedeniyle evlerdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve İl Afet Müdürlüğü ekipleri, baskın yaşanan evlerdeki suları tahliye etmek için vidanjörlerle çalışma başlattı.

Yağmur nedeniyle çok sayıda tarım arazisi ve seralar da zarar gördü. Belediye yetkililerinden yardım isteyen belde sakinleri, su baskınlarının önlenmesi için sağlıklı bir altyapı çalışmasının yapılmasını, yıllar önce yapılan ve tıkalı olan rögarların temizlenerek açılmasını istedi.

Bu arada, yağışla birlikte etkili olar fırtına, Kızıltepe İlçesi'nde birçok ağacın devrilmesine yol açtı. Devrilen ağaçlar ev ve işyerleri ile park halindeki araçlara zarar verdi.

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