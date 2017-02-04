Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 39 kilo eroin ele geçirildi

DİYARBAKIR ve Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin düzenlediği ortak operasyonda, durdurulan bir otomobilde narkotik operasyonları için eğitilen köpekle yapılan aramada, koltukların altına yapılan özel bölümlerde gizlenen 39 kilo eroin ele geçirildi.Diyarbakır'da bir kişinin piyasaya yüklü miktarda eroin süreceği ihbarını alan Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçerek ortak, operasyon yaptı. Karayolunda takip edilen aracı gece karanlığında durduran polis, sürücü R.A.,'yı etkisiz hale getirdikten sonra arama yaptı. Uyuşturucu operasyonları için eğitilen köpeğin tepki verdiği koltukları söken ekipler, koltuk altlarına yapılan özel bölmelerde paketler halindeki 39 kilo eroini çıkardı. Otomobil sürücüsü R.A. gözaltına alındı.Mardin Emniyet Müdürlüğü operasyonla ilgili şu açıklamayı yaptı:"Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında; 03.02 .2017 tarihinde Diyarbakır ilinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde yapılan operasyonel faaliyet sonucunda 33 xx xxx plakalı araçta yapılan kontrolde toplam 39 kilo uyuşturucu madde (eroin) madde ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak araç sürücüsü R.A. isimli şahıs yakalanmıştır. İlimiz genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalara kararlılıkla devam edileceği kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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