Mardin'de şehit yakınlarının işten çıkarılmasına tepki

MARDİN Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Ahmet Türk'ün, göreve başlamasının ardından aralarında şehit yakınlarının da bulunduğu 30 kişinin işine son verilmesi tepkilere neden oldu. Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, şehit ve gazi yakınlarının da bulunduğu 30 işçinin işten çıkarılmasını kabul etmediklerini söyledi.

31 Mart seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kazanan HDP'li Ahmet Türk, 17'si Büyükşehir Belediyesi ve 13'ü de belediyeye bağlı MARSU Genel Müdürlüğü'nde aralarında şehit yakınlarının da bulunduğu 30 personeli işten çıkardı. Temizlik, şoför, ziraat teknikeri, mimar, psikolog ve inşaat mühendisi gibi çeşitli görevlerdeki 30 işçinin arasında 20 Ekim 1991'de PKK'lı teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Abdulkadir Uğurlu'nun kız kardeşi Ayşe Uğurlu Şimdi, ağabeyi PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan ve hala bulunamayan Ebru Kaya ve dayısı Kıbrıs Gazisi olan Mehmet Beşir Atakat da yer alıyor. HAK-İŞ Mardin İl Başkanı Eşref Cihan, 2'si şehit, biri gazi yakını olmak üzere 30 kişinin işine son verilmesiyle ilgili harekete geçtiklerini ifade ederek, "Siyasi tasarruf olduğunu biliyoruz. Hukuki süreçte ne gerekiyorsa yapacağız. Sendikalı olsun olmasın herkesin hakkına sahip çıkacağız. En son dün 30 kişilik liste geldi hepsi yüksekokul mezunu ve çıkış yaşandı hepsinin takipçisiyiz" dedi.

'BU HAKSIZLIĞI KABUL ETMİYORUZ'

Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir de şehit ve gazi yakınlarının da bulunduğu 30 işçinin işten çıkarılmasını kabul etmediklerini söyledi. Ahmet Türk'ün başkanlığa seçilmesinin ardından yapılan ilk icraatı işçileri içten çıkarmak olduğunu belirten Kandemir, "Bu işçilerin arasında şehit ve gazi ailelerimiz de var. Bu haksızlığı kesinlikle kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. Şehit aileleri derneği olarak bu ilk icraatı kabul etmiyoruz. İçten çıkarılan şehit ailelerimizin hakkını sonuna kadar savunacağız. Hakları için ne geriyorsa yapacağız" diye konuştu.

İşten çıkarılmasına tepki gösteren şehit yakını Ayşe Uğurlu ise, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Sayın Cumhurbaşkanım, şehit kardeşiyim ve çok mağdurum. Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde hizmet alımı olarak çalışmaktaydım, işlerimize son verdiler. Şimdi nerede PKK yandaşları varsa hepsini işe alacaklar. Şehit kardeşiyim diye işime son verdiler, oğluma yurt parası gönderemeyeceğim. Bu konuda ne olur yardım istiyorum."

Gazi yakını Mehmet Beşir Akatat da, kendisinin hedef alınarak işine son verildiğini belirterek, şunları söyledi:

“Lösemi hastası bir oğlumun olduğunu, gazi yakını olduğumu bile bile beni işten çıkardılar. Ben onlara diz çökecek değilim. Ben doğrudur ülkemi ve devletimi seven biriyim. Bizim yerimize terör örgütü yandaşlarını alacaklarını da çok iyi biliyorum. Hukuki anlamda bu olayın peşini bırakmayacağım. Sayın İçişleri Bakanıma ve Cumhurbaşkanıma da sesleniyorum bu hakkımızı onlara bırakmayın.”

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