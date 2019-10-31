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Muğla Trafik polisi, kaçan sürücüyü durdurmak için aracın kaputunda 2 kilometre tutundu (ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Mardin'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
MARDİN'de öğleden sonra başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Mardin ve ilçelerinde öğleden sonra sağanak etkili oldu. Bazı yollarda su birikintileri oluşturan yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Trafikte uzun araç...
GENEL 29.10.2019, 16:29
MARDİN'de öğleden sonra başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Mardin ve ilçelerinde öğleden sonra sağanak etkili oldu. Bazı yollarda su birikintileri oluşturan yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Trafikte uzun araç kuyrukların oluştuğu kentte sürücüler güçlükle ilerledi. Bazı evlerde ise su baskınları yaşandığı belirtildi.
Mardin ve ilçelerinde öğleden sonra sağanak etkili oldu. Bazı yollarda su birikintileri oluşturan yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Trafikte uzun araç kuyrukların oluştuğu kentte sürücüler güçlükle ilerledi. Bazı evlerde ise su baskınları yaşandığı belirtildi.
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