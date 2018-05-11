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Mardin'de sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, () - MARDİN'de, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle yollar, göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.  Mardin merkez ve ilçelerinde dün akşam...

Mardin'de sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, () - MARDİN'de, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle yollar, göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. 
Mardin merkez ve ilçelerinde dün akşam saatlerinde etkili olan ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları olurken, Kızıltepe Otogarı Caddesi'nde su birikintisi nedeniyle ulaşım aksadı. Park halindeki 2 araç, sel sularıyla sürüklendi. İtfaiye ekipleri, suyun tahliyesi için çalışma başlatırken, selde can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi.
Kent merkezinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda, 3 ayrı noktada trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 5 kişi yaralanırken, yabancı plakalı aracın da olduğu çok sayıda araçta hasar oluştu.
İş yerini su basan Abdurrezak Acu, sel sularına mesaiye kalan 60'a yakın işçiyle müdahale etiklerini; ancak yetersiz kaldıklarını söyledi. Acu, "Zararımız büyük. İtfaiye ve işçilerin müdahalesine rağmen iş yerimiz yarım metre sular altında kaldı. Teslim etmek üzere hazırladığımız on binlerce lira değerindeki ürünler ve depolarındaki kumaşların büyük kısmı zarar gördü. Yetkililere zamanında müdahale ettikleri için teşekkür ederiz. 200 kişiye ekmek kapısı olan iş yerlerimizdeki zararlarının karşılanması için de yardım istiyoruz" diye konuştu. 
Sele altyapı eksikliğinin neden olduğunu savunan ilçe sakinlerinden Mehmet Ay ise soruna çözüm bulunmasını istedi. Ay, "İlçe merkezinin bu halde olması içler acısıdır. Millet, çocuklar perişan oldu. Yaklaşık yarım saat veya 45 dakika yağmur yağdı, sonrası gördüğünüz gibi. Karşıda esnaf arkadaşlarımızın iş yerleri sular altında kaldı. Suyu tahliye ediyorlar, perişan haldeler" dedi.

​FOTOĞRAFLI

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