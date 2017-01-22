Mardin'de PKK/KCK operasyonu

MARDİN, () - MARDİN İl Jandarnma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen PKK/KCK operasyonu sırasında bir evde yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen kişiler hakkında 3 evde yapılan arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Arama neticesinde 3 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet Kalaşnikof şarjörü, 124 adet Kalaşnikof fişeği, 1 adet tabanca, 3 adet tabancaya ait şarjör, 31 adet tabancaya ait fişek ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.

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