Mardin'de PKK operasyonunda 6 tutuklama

MARDİN, () - MARDİN’in Nusaybin ilçesi kırsalında geçen şubat ayında düzenlenen operasyonda öldürülen terör örgütü PKK'nın sözde Mardin bölge sorumlusu Salih Kaplan'ın üzerinde çıkan dökümanlarda adı geçen 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

PKK/KCK terör örgütü başta olmak üzere diğer terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarla ilgili Mardin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "11 Şubat 2017 tarihinde Şehit Uzman Çavuş Sezer Aydemir müşterek özel birlik operasyonu dahilinde öldürülen Mardin bölge sorumlusu Soro kod adlı Salih Kaplan isimli teröristin üzerinden çıkan dökümanlarda adı geçen, PKK/KCK'lı Daham A., Şükrü O., Osman O., Turan A., Mehmet Zeki Ç., Ferit T., isimli şahısların adreslerine 26 Temmuz 2017 tarihinde sabah saat: 05.30'da eş zamanlı operasyon sonucu gözaltına alınmış olup, 31 Temmuz 2017 tarihinde adli merciilerce tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 6 şahıs mahkemece tutuklanmıştır" denildi.