Mardin'de öğrencilere 'Çanakkale menüsü'

MARDİN'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çanakkale ruhunu yaşamaları için öğrencilere öğle yemeğinde 'Çanakkale menüsü' ikram edildi.Mardin'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104'üncü yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. İlk program Garnizon Şehitliği'ndeki törenle başladı. Atatürk Kültür Merkezi'nde devam eden programa Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman ve beraberindekiler, resim sergisini gezdi. Etkinlikte öğretmenler, öğrenciler ve askerler günün anlam ve önemini anlatan yazı ve şiirler okudu. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaman, otelde düzenlenen yemekte şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.ÖĞRENCİLERE ÇANAKKALE MENÜSÜArtuklu Proje İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü anma programında ise Çanakkale ruhunu yaşamaları için öğrencilere, savaşan askerlerin o gün yedikleri yağlı buğday çorbası, üzüm hoşafı ve bayat ekmekten oluşan 'Çanakkale menüsü' öğle yemeğinde ikram edildi.Proje İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Mehmet Ali Gümüş, öğrencilerin Çanakkale ruhunu yaşamaları için, o gün askerlerin yedikleri yemeği ikram ettiklerini ifade ederek, "Okulumuzun yemekhanesinde, kahraman ecdadımızın sergilediği azim ve fedakarlığın hafızalarda canlı tutulması adına, öğrencilere öğle ve akşam yemeklerinde Türk askerlerinin o günün şartlarında yedikleri, üzüm hoşafı, buğday çorbası ve bayat ekmek dağıtıldı. Onların sadece bu menüyü yiyerek savaştığını biliyoruz. Sadece bu menüyü yiyerek kahramanca savaşan ecdadımızın hissettiklerini öğrencilerimize hissettirmeye çalıştık" dedi.