Mardin'de kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu

MARDİN'de kaçakçılık ve bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesi kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, çok sayıda kaçak sigara, 7 kilo 650 gram esrar ve 7 fişek halinde eroin ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kaçakçılık olaylarının ve bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesi kapsamında çalışmaların devam ettiği belirtilerek, "Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile KOM Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan yol uygulaması sırasında durdurulan bir araç içerisinde 2 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ve 6 kilogram nargile tütünü ele geçirilmiştir. Araç içerisinde bulunan bir şahıs olay yerinde gözaltına alınmış olup, hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan yol uygulaması sırasında durdurulan bir araç içerisinde 7 kilo 650 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Araç içerisinde bulunan 2 şahıs olay yerinde gözaltına alınmış olup, haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Nusaybin KOM Grup Amirliği görevlilerimizce yapılan yol uygulaması durdurulan 2 ayrı araç içerisinde 210 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ve 7 bin 450 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Araç içerisinde bulunan 2 şahıs gözaltına alınmış olup, haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Kızıltepe KOM Grup Amirliği görevlilerimizce yapılan yol uygulaması durdurulan bir araç içerisinde, 483 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirilmiş, bir şahıs olay yerinde gözaltına alınmıştır. Bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sırasında ise, 2 şahıs bağımlılık yapıcı madde alışverişi yaparken yakalanmış ve şahısların yapılan üst aramasında 7 fişek halinde eroin maddesi ele geçirilmiştir. 2 şahıs olay yerinde gözaltına alınmış olup, haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır "denildi.

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