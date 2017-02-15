Mardin'de 'çocuk gelin' yapılmak için kaçırılan genç kız kurtarıldı (3)

VALİLİK: 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Mardin Valiliği'nden, 'çocuk gelin' yapılmak üzere kaçırıldığı öne sürülen H.S.'nin kurtarılması ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"3 Şubat günü Yeşilli İlçesinde H.S.,'nin zorla kaçırılarak alıkonulması olayı ile ilgili olarak, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yeşilli İlçe Emniyet Amirliği görevlilerimizce şahsın bulunması ve faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, şahsın alıkonulabileceği değerlendirilen 14 şahsa ait toplam 16 farklı adreste arama gerçekleştirilmiş, aramalar neticesinde zorla alıkonarak kaçırılan şahıs 13 Şubat günü alıkonulduğu adreste bulunmuştur. Kaçırma olayının şüphelisi 47 yaşında 1 şüpheli şahıs ve bu şahsa yardım ettiği tespit edilen 3 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan toplamda 4 şüpheli şahsın adli işlemleri halen devam etmektedir."