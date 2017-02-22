Mardin'de cazibe merkezleriyle 10 bin istihdam hedefi

MARDİN, Batman, Siirt ve Şırnak'ı kapsayan Dicle Kalkınma Ajansı (DİKV) Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Cazibe Merkezleri projesi kapsamında sadece Mardin için başvurusu yapılan 100'e yakın projenin yatırıma dönüşmesi halinde 1,5 katrilyon değerinde yatırım sağlanacağını ve 10 bin kişinin de istihdam edileceğini söyledi.Cazibe Merkezleri programı kapsamında yatırımcıları bölgeye çekmek için işadamları dernekleri ve yatırımcı potansiyeli yüksek illerde bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi devam ederken; İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ve Kocaeli'yi ziyaret ederek buradaki işadamlarına yönelik 50'nin üzerinde toplantı ve seminer düzenleyen Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, bölge illerindeki bütün işadamları derneklerini de ziyaret ederek Cazibe Merkezleri'nin avantajlarını anlattıklarını söyledi. Her türlü etkinliği fırsata çevirme adına Cazibe Merkezleri programını anlatmak için işadamlarının ayağına gittiklerini belirten Altındağ, Türkiye'deki bütün fuarlarına katılarak, hem bölgeyi tanıttıklarını hem de işadamları ile bire bir görüşerek bölgeye yatırım yapmaya çağrı yaptıklarını söyledi. DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, sadece Mardin için başvurusu yapılan 100'e yakın projenin yatırıma dönüşmesi halinde 1,5 katrilyon değerinde yatırım sağlayacağını ve 10 bin kişinin de istihdam edileceğini belirtirek, "Batı illerinin yanında Mardin, Şırnak, Siirt ve Batman'da yatırımcılara yönelik bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdik. Yatırımcıların ayağına kadar giderek onlara bu programı anlatıyoruz. Biz, ajans olarak yerel potansiyeli aktif hale getirerek yerel dinamikleri harekete geçirmeyi ve onları rehber olmayı istiyoruz. Babanın oğula yapmadığı bir program. Yatırım için hiçbir engel yok. Bölgede güvenlik tehdidi yok. Devletin bölgeye çok güzel bir bakış açısı var. 'Hem güvenliği sağlayacağız hem de yatırımlara devam edeceğiz' diyor. Gerisi yatırımcıya kalıyor"diye konuştu.MÜSİAD Mardin Şubesi'nde işadamları ile bir araya gelen Altındağ, yatırım yapmak isteyenlerin müracaatlarını son güne bırakmamalarına da dikkat çekerek, "Bu 4 ile yerli yatırımcılarımızın yanında yabancı çok sayıda talep de gelmeye başladı. Romanya, Çin, Ukrayna ve Almanya'dan da başvuru yapan projeler var. Ortam ve iklim yatırım için çok müsait. Şu an Mardin'de 100'e yakın yatırımcının ön kaydı yapıldı. Resmi olarak müracaat etmelerini bekliyoruz. Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin'de 200'e yakın yatırımcının talebi var. Bunun artarak devam edeceğine inanıyorum"dedi. Bölge kökenli yatırımcıların bölge için önemli olduğunu ve bu potansiyelin somutlaştırılmasını isteyen DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, "Bu, bölgeye tanınan en büyük pozitif ayrımcılık paketidir. Son başvuru tarihi 27 Şubat'a kadar bu sayı katlanacaktır. Yatırımcılardan isteğimiz bu ön kayıtların resmi kayıtlara dönüşmesidir. Çünkü, kayıtların bitmesine 5 gün gibi kısa bir süre var. Bu programın da balık tutmayı öğreten bir program olduğunu düşünüyor ve yatırımcılarımızı bölgemize yatırım yapmaya davet ediyorum" diyerek katılımcılara teşekkür etti.MÜSİAD Mardin Şube Başkanı Nurettin Kasap ise, Dernek olarak böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmanın memnuniyetini yaşadığını belirterek Cazibe Merkezleri Programını ilk olarak MÜSİAD'ın gündeme getirdiğini söyleyerek, "Program, bölge için hayati öneme sahip bir projedir, yatırımcılar için büyük bir fırsattır"dedi.İş adamı Mehmet Veysi Bora da, Cazibe Merkezleri programının kendi ekonomik potansiyel ve dinamiklerini harekete geçirmede bu tür bilgilendirme toplantılarının önemli olduğunu söyledi. Bora, "Daha önce de birçok yatırım ve teşvik programları vardı. Ama, yönlendirecek, rehberlik edecek kimse olmayınca bütün projelerimiz kağıt üzerinde kalıyordu. Ama, bu cazibe merkezleri için DİKA'nın sahaya inerek biz iş adamlarının ayağına adar gelerek programları anlatması bizim için çok faydalı oldu. İhmal edilen bölgeler arası eşitsizliğin artık verilen özel önemlerle ve cazibe merkezleri programı gibi politikalarla giderilmesi ve bölgemizdeki kalkınmanın sağlanması ile giderilmesi söz konusudur"diye konuştu.

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