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Mardin'de bomba düzenekli otomobil ele geçirildi

MARDİN, () - MARDİN İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı operasyonda, çalınarak sahte plaka takılan bomba düzenekli bir otomobil ele geçirildi. Henüz patlayıcı madde yüklenmeyen araçla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Mardin...

Mardin'de bomba düzenekli otomobil ele geçirildi

MARDİN, () - MARDİN İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı operasyonda, çalınarak sahte plaka takılan bomba düzenekli bir otomobil ele geçirildi. Henüz patlayıcı madde yüklenmeyen araçla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin Valiliği, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda bomba düzeneği kurulmuş, ancak henüz patlayıcı madde yüklenmemiş otomobilin ele geçirildiğini açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İl Jandarma Komutanlığımızca; Yeşilli İlçesi Dereyanı Mahallesi'nde bir şahsın evinde yapılan aramada 6.5 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilmiş, olay şüphelisi 1 şahıs gözaltına alınmış ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Mardin E Tipi kapalı cezaevine teslim edilmiştir. Jandarma Komutanlığı TEM Şube ekiplerince Mazıdağı İlçemiz Aşağıocak Mahallesi’nde icra edilen operasyonda, 29 Ekim 2016 tarihinde Yeşilli İlçemizden bölücü terör örgütü mensuplarınca gasp edilen sahte plakalı bir araç içerisinde; patlayıcı komuta düzenek alıcı verici kumandası, 16 pil, 2 duba, 20 litre mazot, el dürbün çantası, 2 şemsiye ve el feneri ele geçirilmiş, olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Terörle mücadele ve uyuşturucu madde ticareti kapsamında güvenlik güçlerimizce yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edecektir."

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