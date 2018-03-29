Mardin'de ayağı kırık at tedaviye alındı

MARDİN'in Derik ilçesinde ayağı kırık halde gezen sahipsiz ata, Derik Belediyesi sahip çıktı. Ekiplerin hayvan toplama aracıyla Derik'e getirilen at, tedavi için Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi'ne gönderildi.

Derik ilçesine bağlı Boyaklı Mahallesi, Hamidiye mezrası sakinleri, bölgede gezen sahipsiz atın arka sağ ayağının kırık olduğunu görünce, Belediyeye haber verdi. Dün akşam saatlerinde, belirtilen adrese giden Belediye ekipleri, ayağı kırık atı, hayvan toplama aracı ile ilçe merkezine getirdi. Derik Belediyesi veterinerleri tarafından yapılan ilk kontrolün ardından ağrı kesici vurulan atın ayağı alçıya alındı. At için bugün sabah saatlerinde Mardin Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçilerek, yardım istendi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi'nde görevli ekipler, bugün sabah saatlerinde Derik'e gelerek ayağı kırık atı tedavi ve bakımının yapılması için Mardin'e götürdü.



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