Mardin'de, Atatürk anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yılında Mardin'de de törenle anıldı.

10 Kasım Atatürk’ü anma törenine Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, il protokölü, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Mardin Valiliği'ndeki Atatürk Anıtı’na Vali Yaman’ın çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Saatlerin 09.05’i gösterdiği sırada sirenlerin çalması ile herkes saygı duruşunda bulundu. Mardin Valiliği'nde düzenlenen törenin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma programlarına geçildi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını konu alan şiirler, dünya basınında yer alan liderlerin Atatürk için düşüncelerinin paylaşıldığı tören, Atatürk’ün sevdiği şarkıların seslendirilmesinin ardından sona erdi.



