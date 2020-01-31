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Mardin'de ABD'ye Kudüs tepkisi
GENEL 31.01.2020, 16:07
MARDİN'deki sivil toplum kuruluşları, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Yüzyılın anlaşması' adıyla açıkladığı Orta Doğu barış planını protesto etti.
ABD Başkanı Başkanı Donald Trump'ın 'Yüzyılın anlaşması' adıyla açıkladığı Orta Doğu barış planı, Mardin'de Cuma namazının ardından protesto edildi. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yapılan eyleminde, ABD ve İsrail'e tepki gösterildi.
Fuat Yağcı Camisi içerisinde sivil toplum kuruluşları adına açıklamayı yapan Eğitim-Bir-Sen Temsilcisi Ahmet Ceylan, ABD ve İsrail'in, Filistin ve Mescid-i Aksa için karar almasının küresel bir zorbalık olduğunu söyledi. Amerika ve İsrail'in projeyi dünyaya tanıttığı toplantıda bazı Arap ülkelerin büyükelçilerinin de olmasına tepki gösteren Ceylan, "Mardin halkı olarak bu meydanda Trump ve Netanyahu'ya hatırlatmak isteriz ki, Kudüs satılık değildir. Filistinli kardeşlerimizin hiçbir hakkı gasp edilemez. Bu işgal girişimi eninde sonunda başarısız kalacak, akamete uğrayacak tarihin çöplüğünde çürümeye mahkum olacaktır" dedi.
Açıklamanın ardından İl Müftüsü İsmail Çiçek'in okudu duanın ardından protesto eylemi sona erdi.
ABD Başkanı Başkanı Donald Trump'ın 'Yüzyılın anlaşması' adıyla açıkladığı Orta Doğu barış planı, Mardin'de Cuma namazının ardından protesto edildi. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yapılan eyleminde, ABD ve İsrail'e tepki gösterildi.
Fuat Yağcı Camisi içerisinde sivil toplum kuruluşları adına açıklamayı yapan Eğitim-Bir-Sen Temsilcisi Ahmet Ceylan, ABD ve İsrail'in, Filistin ve Mescid-i Aksa için karar almasının küresel bir zorbalık olduğunu söyledi. Amerika ve İsrail'in projeyi dünyaya tanıttığı toplantıda bazı Arap ülkelerin büyükelçilerinin de olmasına tepki gösteren Ceylan, "Mardin halkı olarak bu meydanda Trump ve Netanyahu'ya hatırlatmak isteriz ki, Kudüs satılık değildir. Filistinli kardeşlerimizin hiçbir hakkı gasp edilemez. Bu işgal girişimi eninde sonunda başarısız kalacak, akamete uğrayacak tarihin çöplüğünde çürümeye mahkum olacaktır" dedi.
Açıklamanın ardından İl Müftüsü İsmail Çiçek'in okudu duanın ardından protesto eylemi sona erdi.
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