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Mardin'de, 15 Temmuz şehitleri için anma etkinliği

MARDİN'de, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla, Şakir Nuhoğlu Camisi'nde etkinlik düzenlendi. Yaz Kuran kursu öğrencilerinin düzenlediği etkinlikte şehitler için dua edildi, duygusal anlar yaşandı. Kuran-ı Kerim tilaveti...

Mardin'de, 15 Temmuz şehitleri için anma etkinliği
MARDİN'de, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla, Şakir Nuhoğlu Camisi'nde etkinlik düzenlendi. Yaz Kuran kursu öğrencilerinin düzenlediği etkinlikte şehitler için dua edildi, duygusal anlar yaşandı.
Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlik, öğrencilerin seslendirdiği şiir ve ilahilerle devam etti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı sinevizyon gösterimi sırasında duygulu anlar yaşandı. Türk bayraklarını sallayan öğrenciler ve velileri, ardından şehitler, milletin birliği, beraberliği ve ülkenin bölünmez bütünlüğü için dua etti.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, etkinlikte yaptığı konuşmada, halkın 15 Temmuz hain darbe girişimini çıplak elleri ve dualarıyla engellediğini belirterek, "İki sene önce ihanet içerisinde olan terör örgütünün, Sayın Cumhurbaşkanımıza, ülkenin seçilmiş meşru hükümetine ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı yapmış olduğu darbe girişimini birlik, beraberlik içerisinde, Cumhurbaşkanımızın yanında durarak önledik. Bu mücadelenin nasıl yapıldığını hepimiz gördük. Çıplak ellerle tanklara karşı koyan, dualarıyla kalkışmaya karşı duranlar, bütün halk ayaktaydı o gece. Bu hain darbe girişimi bu şekilde önlendi. Bu hain darbe girişiminin unutulmaması gerekir. Sizlerin de unutmaması için bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonra da her zaman yanınızda olacağız. Sadece sizlerin dininizi, diyanetinizi öğretme noktasında değil, her türlü alanda sizlerin yanında olacağız. Sportif faaliyetlerle, kültürel faaliyetlerle sizlere destek olacağız" dedi.
Yaman, daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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