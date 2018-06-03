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Maratonun büyük ödülü evlilik oldu

BALIKESİR'de, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan Ozan Yazgan (34), Gümrük Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan sevgisi Funda Uz'a, Cunda'da düzenlenen maratonun bitiş kısmında evlenme teklifi etti....

Maratonun büyük ödülü evlilik oldu
BALIKESİR'de, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan Ozan Yazgan (34), Gümrük Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan sevgisi Funda Uz'a, Cunda'da düzenlenen maratonun bitiş kısmında evlenme teklifi etti. Evlilik teklifine olumlu yanıt alan Yazgan, "En büyük ödül benim oldu" dedi.
Ayvalık'ın Cunda Adası'nda düzenlen Ultimate maratonunun 10 bin 400 metrelik maratonu ilginç bir evlilik teklifiyle son buldu. Ozan Yazgan, 1 yıl önce Yunanca kursunda tanıştığı Funda Uz'a maraton sonunda evlenme teklifinde bulundu. Genç kız. bu teklife olumlu yanıt verdi. Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan Ozan Yazgan, Ayvalık Gümrük Müdürlüğü'nde çalışan Funda Uz ile çeşitli maratonlara katıldı. Yunanistan'ın Sakız Adası'nda yapılan maratonda el ele koştuklarını söyleyen Yazgan, evlilik teklifini de burada planladığını söyledi. Düğün yerine İspanya seyahatine çıkmayı planladıklarını söyleyen Yazgan, "Dünyaevine, dünya seyahati yaparak girebiliriz. Evlilik teklifine olumlu yanıt almamla en büyük ödül benim oldu" dedi.
Sürpriz evlilik teklifinin şaşkınlığı ve mutluluğunu yaşayan Funda Uz, "Sürpriz çok güzel oldu. Maratona katılırken amacım parkuru bitirmekti" dedi.

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