Maratondaki ölüme 'parkur' eleştirisi

ANTALYA'da düzenlenen Runatolia Maratonu'na katılan triatlet Serkan Aksel, Zeynel Murat Batur'un bitişe yakın uzaklıkta ölümüyle ilgili "Bitişi bu sene parkın içerisindeki patikadan yaptılar. 500 metre önce yığılsa anayolda olacaktı. Ambulans rahatlıkla müdahale edecekti" dedi.Antalya'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Runatolia Antalya Maratonu'nda Zeynel Murat Batur'un bitiş çizgisine kısa uzaklık kala hayatını kaybetmesi üzerine koşuya katılan bazı sporcular, organizasyona yönelik eleştiri yaptı. İstanbul'da oturan triatlet Serkan Aksel, 4 yıldan bu yana yarıştığı Runatolia Antalya Maratonu'nda bu yıl yarı maratonda koştuğunu anlattı. Eşi ile yarışa katıldığını dile getiren Aksel, bu yıl yarış parkurundaki değişikliği eleştirdi. Önceki yıl yarış bitiş çizgisinin Sakıp Sabancı Bulvarı'nda yer aldığını hatırlatan Aksel, finişin bu yıl parkın içerisinde yer aldığını söyledi. Aksel, şöyle dedi:"Biz 21 kilometre yarışı ile 10 kilometre yarışında önceden geniş yoldan finişe giderken bu sene parkın içerisinde dar yoldan gittik. Bitişi bu sene parkın içerisindeki patikadan yaptılar. 500 metre önce yığılsaydı anayolda olacaktı. Ambulans rahatlıkla müdahale edecekti. Dar yoldaki insan yoğunluğundan dolayı ambulans kısa sürede müdahale edemedi. Ambulans gelmeye çalıştı ama insanlar bitiş çizgisine gitmeye koştuğu için erken ulaşamadı."Koşuda Zeynel Murat Batur'u yerde yatarken gördüğünü ve kramp girdiğini sandığını anlatan Aksel, daha sonra ona yardım eden kişilerle görüştüğünü belirtti. Batur'un kalp krizi geçirme ihtimalini düşünemediğini aktaran Aksel, "Ona yardım edenler kilitlenen ağzını açmaya çalışmış. Parkurdan dolayı arkadaşa zamanında müdahale edilemedi" diye konuştu.Nisan ayında Roma'da yapılacak yarışa katılacağına değinen Aksel, bu yarış için kendisinden lisans ve sağlık raporu istendiğini anlattı. Antalya'daki yarışın kişinin beyanı esaslı yapıldığını anımsatan Aksel, "Sağlık raporu istenmiyor. Bu yarışta da istenmesi gerekir. Yurt dışındaki tüm yarışta lisans isteniyor. Koşucunun lisansı yoksa yarışa almıyorlar. Lisans da sağlık raporunu beyan etmeden verilmiyor" dedi.

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