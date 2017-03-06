Maratonda ölen sporcunun cenazesi İstanbul'a götürüldü

ANTALYA, () - ANTALYA'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu'nda bitiş çizgisine 500 metre kala yaşamını yitiren 36 yaşındaki Zeynel Murat Batur'un cenazesi, İstanbul'a götürüldü.

İstanbul'da bir teknoloji şirketinde koordinatör olarak çalışan Zeynel Murat Batur, Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu'nda yarışmak için bir grup arkadaşıyla Antalya'ya geldi. Dün koşulan yarı maratona katılan Zeynel Murat Batur, yarışın bitiş çizgisine 500 metre kala yere yığıldı. 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği Batur, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Batur'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Zeynel Murat Batur'un cenazesi dün gece yakınları tarafından morgdan alınarak havayoluyla İstanbul'a götürüldü. Batur'un cenazesi Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Aynı zamanda vücut geliştirme sporuyla da ilgilenen Zeynel Murat Batur'un, aynı koşuya önceki yıllarda 3 kez daha katıldığı belirtildi.

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