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Maraş olaylarında yaşamını yitirenler anıldı

KAHRAMANMARAŞ'ta 41 yıl önce meydana gelen olaylarda hayatını kaybedenler, düzenlenen programla anıldı. Program, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası yanında toplanan kalabalığın yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşe,...

GENEL 21.12.2019, 15:39
Maraş olaylarında yaşamını yitirenler anıldı
KAHRAMANMARAŞ'ta 41 yıl önce meydana gelen olaylarda hayatını kaybedenler, düzenlenen programla anıldı.
Program, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası yanında toplanan kalabalığın yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşe, HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turgut Öker, Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Hüseyin Güzelgül, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, Britanya Alevi Birlikleri Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil, Demokratik Alevi Dernekleri Genel Başkanı Musa Kulu, Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ercan Geçmez ile vatandaşlar katıldı. 1978'deki Maraş olaylarında hayatlarını kaybedenlerin fotoğraflarının olduğu pankartı taşıyan kalabalık, zaman zaman slogan atarak Erenler Kültür Derneği Cemevi'ne geldi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı programda, Alevi dedeleri Dua okuyup mum yaktı. Ardından ölenlerin anısına karanfil bırakıldı.
İBİLİ: DEVLET İÇERİSİNE YERLEŞMİŞ KARANLIK GÜÇLER VE İŞBİRLİKÇİLERİ YAPTI
Programda konuşan Erenler Kültür Derneği ve Tertip Komitesi Başkanı Müslüm İbili, Maraş olaylarının sadece Alevilerin değil, tüm insanların vicdanlarında sorgulaması gereken bir sorun olduğunu söyledi. İbili, "İnanıyoruz ki Maraş halkı da barış, kardeşlik ve hoşgörü içerisinde ayrışmayı değil, kucaklaşmayı arzu etmektedir. Katliam hazırlıkları, 4 Nisan 1978 yılında mahallemizde bulunan kahvenin taranması, Sabri Özkan dedenin katledilmesi ve birçok vatandaşımızın yaralanmasıyla başlar. Maraş'ta gelişigüzel sağa sola atılan bombalarla ortam ısıtılır. Devlet içerisine yerleşmiş karanlık güçlerin ve işbirlikçileri tarafından yapılan Maraş katliamının çok ağır sonuçları olmuştur. Devletin resmi rakamlarına göre 111 kişi hayatını kaybetmiş, binden fazla yaralı, 552 ev, 289 iş yeri tahrip edilmiş ve 8 oto yakılmıştır" diye konuştu.
ÖZTUNÇ: ÖLENLERİN MEZAR YERLERİ GÖSTERİLSİN
CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise, herkesin ölen yakınlarının mezarının olması istediğini belirterek şunları söyledi:
"Bir an evvel mezar yerlerinin gösterilmesi gerekiyor. Bu konuda geçtiğimiz günlerde bir girişimimiz oldu. Umarım, önümüzdeki yıl buraya geldiğimizde bu konuda aydınlanmış olarak geliriz. İkincisi, her sene söylüyorum, yine söyleyeceğim, Genelkurmay arşivleri bir an önce açıklanmalı, bu arşivler incelenmeli ve bütün detaylar ortaya çıkartılmalı. Bütün detaylar ortaya çıkartılırsa kim ne yaptı, nasıl yaptı, kimler öncülük yaptı, kimler toplumu bu noktaya getirdi onların hepsi orta çıkar."
Anma programı, semah gösterisi ile sona erdi.

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