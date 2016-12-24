Maraş katliamında hayatını kaybedenler karanfillerle anıldı

MERSİN Alevi ve Kültür Dernekleri, 1978 yılında Maraş Katliamı'nda hayatını kaybedenleri karanfillerle andı.

Katliamın 38 yıldönümü nedeniyle Mersin Cemevi'nde düzenlenen programa CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı, CHP Parti Meclis Üyesi Ali Öztunç, Araştırmacı Yazar Erdoğan Aydın, Alevi Kültür Dernekleri Şube Başkanı Hasan Kılavuz ve davetliler katıldı. Katliamda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu dev kolaj fotoğrafın altında mum yakanlar, fotoğrafın önüne kırmızı karanfiller bırakırken saygı duruşunda bulunuldu. Katliamda çekilen fotoğraflardan oluşan slayt gösterisinde izleyiciler duygulandı. Alevi Kültür Dernekleri Şube Başkanı Hasan Kılavuz, katliamları yapanların devamlı devletin koruma ve gözetimi altında tutulup korunduğunu öne sürdü. Kılavuz, şöyle dedi:

"Faşist katillerin suçlarının üzeri örtülmüş, gizlenmiş, belgeler ve kanıtlar ortadan kaldırılmıştır. Bu güne kadar bu katliamları gizlemeye çalışan yetkililer bütün katliamları unutmamızı söylüyor. Bu kuşku ve güvensizliğin son bulması, mevcut iktidarın bir adım atması lazım. Yoksa insanları karşı karşıya getirerek, bir kısmını ötekileştirerek, kendi evimizde dahi toplanmamıza tahammülleri yok. Bu toplantıyı vilayete bildirmek zorunda kaldık."

"BİZİ YAŞATMAZLAR"

Kahramanmaraş’ın Terolar Köyü'nde mülteci kampı kurulduğunu hatırlatan CHP Parti Meclis Üyesi Ali Öztunç şöyle konuştu:

"Kurulmasın diye uğraştık ama karşımızda devlet gücü var. Baş etmek gerçekten zor. Önümüzdeki süreçte bir olmamız gerekiyor. Birlikten başka çaremiz yok. Önümüzdeki aylarda Türkiye’nin önüne, bizlerin varolma mücadelesi gelecek. Bir olmazsak, işe siyaset karıştırırsak kaybederiz. Bizi yaşatmazlar. Başkanlığı kastettiğimi anlıyorsunuz. Bunu getirilerse sıkıntı günler yaşarız. Bakmayın Fethullah ile kapıştığına, yine bir araya gelirler."



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