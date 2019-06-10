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Marangoz malzemeleri çalan şüpheli yakalandı

BALIKESİR Marangozlar Sitesi'ndeki iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı. Balıkesir Adnan Menderes Mahalesi'ndeki Marangozlar Sitesi'ne son zamanlarda hırsızlık oayları meydana geldi. Ustaların matkap,...

Marangoz malzemeleri çalan şüpheli yakalandı
BALIKESİR Marangozlar Sitesi'ndeki iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı.
Balıkesir Adnan Menderes Mahalesi'ndeki Marangozlar Sitesi'ne son zamanlarda hırsızlık oayları meydana geldi. Ustaların matkap, hilti, spiral aleti, vidalama gibi el aletlerini çalan hırsızı yakalamak için Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ikinci el alım satım yapan hırdavatçılarda araştırma yaptı. İ.Y. ve M.A.'ya ait iş yerlerinde hırsızlık malı olduğu belirlenen 6 el aletinin bulunması üzerine polis, verilen eşkalden sanayi sitesindeki iş yerlerindeki eşyaları B.K.'nin çaldığını belirledi.
Yakalanan B.K.'nin evinde yapılan aramada 6 matkap, vidalama aleti ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Yine İ.Y. ile M.A. iş yerinde çeşitli cinslerde 6 parça el aleti bulundu. Ustaların el aletleri sahiplerine teslim edildi. İ.Y. ve M.A. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, B.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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