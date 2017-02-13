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Manyas’ta baraj kapakları açılınca köprü sular altında kaldı

Süleyman ÖZAYDIN/ MANYAS(Balıkesir), () - BALIKESİR’in Manyas İlçesi’nde, karların erimesi sonrasında yağan yağmurlar ile birlikte dolan Manyas Barajı’nda, kapaklar açılarak su tahliyesine başlandı. Kapakların açılmasıyla...

Manyas’ta baraj kapakları açılınca köprü sular altında kaldı

Süleyman ÖZAYDIN/ MANYAS(Balıkesir), () - BALIKESİR’in Manyas İlçesi’nde, karların erimesi sonrasında yağan yağmurlar ile birlikte dolan Manyas Barajı’nda, kapaklar açılarak su tahliyesine başlandı. Kapakların açılmasıyla 6 köyün ulaşımında kullanılan köprü sular altında kalınca vatandaşlar mahsur kaldı.
Manyas İlçesi’nin 23 kilometre güneybatısında bulunan Manyas Barajı’nda, kar yağışı ve yağmurla birlikte su seviyesinin yükselmesi üzerine baraj kapakları açılarak aynı adı taşıyan göle su tahliyesine başlandı. Tahliye edilen suyun Kocaçay kanalına aktarılırken 1990’yı yıllarda yaptırılan, 6 köye alternatif ulaşımı sağlayan köprü sular altında kaldı.  Çavuşköy, Çakırca, Süleymanlı, Dura, Necip Ve Doğancı mahallelerinde oturanların kullandığı köprü için çözüm bulunmasını isteniyor.
Çavuşköy Mahallesi Muhtarı Mustafa Asım Önral, köprüyü kullanamadıkları için mağdur olduklarını belirterek "Bölgedeki köy muhtarları olarak dilekçe vermiştik. Sorunumuza çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi. 

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