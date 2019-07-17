Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı
AK Parti'li Çelik: AB yaptırımlarının Türkiye'ye etkisi olmayacak
AB Türkiye'ye etki edemez
Oruç Reis'e yeni görev
Oruç Reis'e yeni görev
'Pençe'de terör örgütüne ağır darbe
Terör örgütüne ağır darbe

Manyas'ta domates zararlılarına karşı 'feromon tuzakları' yerleştirildi

BALIKESİR’in Manyas ilçesinde, sanayi tipi domates üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Manyas ilçesinde domates güvesi ve yeşil kurt zararlılarına karşı feromon tuzağı (eşeysel çekici tuzak) desteği veriliyor. Manyas’ın kırsal...

Manyas'ta domates zararlılarına karşı 'feromon tuzakları' yerleştirildi
BALIKESİR’in Manyas ilçesinde, sanayi tipi domates üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Manyas ilçesinde domates güvesi ve yeşil kurt zararlılarına karşı feromon tuzağı (eşeysel çekici tuzak) desteği veriliyor.
Manyas’ın kırsal Kulak Mahallesi'nde İbrahim Günden’e ait domates ekili alana dört adet feromon tuzağı yerleştirildiğini belirten Manyas Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hakan Kaplan, feromon tuzaklarını koymaktaki amacın domates güvesi ve yeşil kurt zararlılarına karşı üreticiyi uyararak, zirai mücadele başlatmasını sağlamak olduğunu belirtti.
Haftada bir feromon tuzaklarının İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından kontrol edildiğini ve yenilenme işlemlerinin gerçekleştirildiği aktaran Hakan Kaplan, "Bitkisel üretimi artırmak ve kaliteli ürünü tüketiciyle buluşturmak için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bitkilerde hastalık ve zararlılara karşı sürekli kontroller yapılıyor. Domateste de özellikle üreticinin korkulu rüyası olan yeşil kurt ve domates güvesine karşı ciddi anlamda kontroller yapılıyor. Feromon tuzakları bu noktada büyük öneme sahip. Tuzaklar sayesinde domates güvesi (tuta absoluta) ve yeşil kurt zararlıları erken tespit edilebiliyor ve bu zararlıların çoğalmaya başladığı andan itibaren domates üreticileri zirai mücadele konusunda uyarılıyor. Feromon tuzakları domates tarlalarının belirli bölgelerine bir kazık üzerine yerleştiriliyor. Feromon tuzaklarında domates güvesini (tuta) cezbeden bir materyal bulunuyor  ve kendisine çekiyor. Manyas’ta bu yıl 3000 dekarı aşkın alanda domates ekimi yapılıyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.